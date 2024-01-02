17-летняя дочь Ольги Фреймут уехала из Украины и наделала фото в соблазнительном наряде: реакция мамы

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут 17-летняя Злата Митчелл, которая накануне зимних праздников приехала в Украину, покинула родину и снова находится за границей.

Так дочь знаменитости оказалась в Испании. Словом, именно в этой стране Злата встретила Новый 2024 год. В своем фотоблоге по случаю праздников она опубликовала несколько соблазнительных фотографий. Для своеобразной фотосессии в доме дочь Фреймут выбрала интересный образ – платье с леопардовым принтом. Ее стильный наряд дополнили черные каблуки. К слову, девушка решила не делать никакого макияжа и похвасталась своей природной красотой.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

В свою очередь Ольга Фреймут вместе с другими подписчиками выразила свой восторг от фотографий. В комментариях ведущая оставила смайлик в форме сердчека, который лайкнула Злата.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

К тому же Митчелл не забывает о собственной родине, где у нее остаются друзья. Кстати, именно с ними она и проводила время, когда приезжала в столицу. Так, сегодня, 2 января, после того, как Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, дочь Фреймут в сторис запостила видео, где видны российские ночные преступления.

Напомним, недавно украинская певица Мика Ньютон вернулась в Украину после 8 лет проживания в США. Вместе со своим мужем-американцем они попали под обстрелы в Киеве и отреагировали на это.

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