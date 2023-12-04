17-летняя дочь Ольги Фреймут в блузке в сеточку восхитила романтическим фото с бойфрендом

Девушка показала, как в США проводит время с возлюбленным.

Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – показала редкое фото со своим бойфрендом, по имени Оскар.

В Instagram-stories 17-летняя девушка раскрыла, как проводит время с возлюбленным. В частности парочка вместе посетила модный бутик в США, где и сделала в зеркале несколько снимков.

В фотоблоге Злата поделилась теми самыми фотографиями с возлюбленным. Улыбающаяся Митчелл позировала перед камерой в джинсах и блузке в сеточку темного цвета. Девушка осторожно прижималась к возлюбленному. Тем временем Оскар, который позировал в джинсах и белой футболке, делал фото.

Злата Митчелл с бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, впервые Злата Митчелл рассекретила свои отношения в мае прошлого года. Ее парень – американец и живет в США. Парочка, похоже, уже довольно долго вместе. Оля Фреймут знакома с Оскаром и с октября 2021 года комментирует его посты в фотоблоге.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес показал редкое романтическое фото со своей избранницей Дашей Кацуриной. Исполнитель также рассекретил, как они вместе проводят время.

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