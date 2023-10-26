17-летняя дочь Ольги Фреймут в купальнике похвасталась пышными формами

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл, порадовала поклонников пикантным контентом.

В своем Instagram юная блогерша опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике. В общем, девушка отдыхала возле бассейна. Там же Митчелл сделала пикантный снимок, который потом показала поклонникам.

На фото Злата предстала в белом купальнике. Образ юная блогерша дополнила белой накидкой. Злата позировала перед камерой, выгнувшись у бассейна, а голову закинув назад. 17-летняя девушка продемонстрировала пышные формы, а также длинные и стройные ножки.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Фото Злата решила не подписывать, а только оставила один смайлик. Тем временем подписчики просто засыпали Митчелл комплиментами. Они отметили, что девушка выглядит непревзойденно.

Ты просто невероятная!

Очень красивая!

Снимок как будто сделали в Голливуде в 90-х годах.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер порадовала поклонников пикантным контентом. Исполнительница похвасталась формами в откровенном купальнике.

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