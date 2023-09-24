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17-летняя дочь Ольги Фреймут в мини-платье попозировала на камеру с огромным букетом роз

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
1 мин
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17-летняя дочь Ольги Фреймут в мини-платье попозировала на камеру с огромным букетом роз

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Девушка поделилась новыми фотографиями.

Дочь телеведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл, снова вернулась в Соединенные Штаты.

Сейчас она находится в Лос-Анджелесе, где весело проводит время вместе со своими друзьями. А на новых фото в сторис своей страницы в Instagram Злата похвасталась огромным букетом, который ей явно подарил бойфренд.

Дочь Фреймут опубликовала фотографии, на которых красуется перед камерой в легком коротеньком платье, открыв ее длинные ноги и пышный бюст. Наглость романтическому образу Злата добавила тем, что обула под платье кроссовки.

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата позировала, присев на корточки, опершись рукой об асфальт. В другой руке девушка держала роскошные красные розы. Фото Злата оставила без подписи, лишь добавила геоотметку о том, что находится в Калифорнии.

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что недавно Злата приезжала в Украину, чтобы встретиться с родными и принять участие в танцевальном мероприятии. Дочь Фреймут успела не только выполнить все свои планы, но изменить свой имидж.

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Дата публикации
Просмотры
432
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