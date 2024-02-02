17-летняя дочь Ольги Фреймут залюбовала редким фото с бойфрендом в США

Злата рассказала о празднике возлюбленного.
Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – запостила редкое фото с бойфрендом, с которым они уже долгое время встречаются в США.
В своих Instagram-stories 17-летняя девушка сообщила, что ее парень по имени Оскар отмечает день рождения. По этому случаю они сделали общий снимок в зеркале ванной комнаты. Очевидно, что парочка собиралась на празднование. Так, они оба выбрали модные луки. Митчелл надела топ, который дополнила прозрачной блузкой в сеточку, и черные джинсы в цвет. А вот ее возлюбленный в кадре позирует в белой футболке со свитером на плечах.
"Первый день дня рождения Оскара!", - заинтриговала Злата.
Отметим, недавно 17-летняя Злата Митчелл долгое время путешествовала по разным странам мира. В частности, наведывалась и в Украину, чтобы увидеться с друзьями и провести несколько дней на родине. Впрочем, после отдыха девушка вернулась в США, где продолжает обучение.
Напомним, недавно Злата Митчелл впервые после долгой разлуки с мамой, телеведущей Ольгой Фреймут, увиделась с ней и восхитила общим фото.
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