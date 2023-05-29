17-летняя дочь Оли Фреймут подчеркнула пышный бюст платьем с глубоким вырезом

Дочь телеведущей Оли Фреймут – Злата Митчелл – порадовала подписчиков пикантными снимками.

В своем Instagram 17-летняя девушка опубликовала серию разнообразных фотографий, среди которых было фото, где она предстала в довольно смелом образе. Злата позировала перед камерой в розовом обтягивающем блестящем платье. Наряд подчеркнул красивую фигуру дочери Фреймут.

Кроме этого, хотя платье было длинным, но имело пикантные разрезы, в частности в районе декольте. Таким образом, Злата подчеркнула свой пышный бюст.

Злата Митчелл, дочь Оли Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Образ Митчелл дополнила ожерельем, белые волосы девушка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж.

Напомним, время от времени Злата может порадовать своих поклонников и продемонстрировать дерзкий образ. Девушка не стесняется одевать обтягивающие наряды и показывать свое роскошное декольте.

Между тем о двух младших детях Оли Фреймут почти ничего не слышно. Ведущая не показывает их публике. Однако недавно знаменитость опубликовала кадры с сыном и дочерью, на которых можно разглядеть заметно подросших Валерия и Евдокию.

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