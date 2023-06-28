17-летняя дочь Оли Фреймут рассекретила, чем занимается и кем работает в США

Злата рассказала о своих увлечениях и работе.
Дочь телеведущей Оли Фреймут – Злата Митчелл – рассекретила, чем занимается в США, где она живет и учится.
В частности, 17-летняя девушка пообщалась с поклонниками в Instagram-stories. Фанаты поинтересовались, какие у Златы увлечения. Дочь Фреймут не стала скрывать и ответила. В общем, Злата не только учится, но и работает.
Кстати, девушка любит путешествовать, а в свободное время занимается танцами и снимает контент.
"Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе, путешествую на каникулах", — поделилась Злата.
Напомним, между тем сама Оля Фреймут вместе с младшими детьми живет в Великобритании. Звездная мама не скрывает от сына и дочери, что на Украине война. Недавно ведущая растрогала письмом, которое маленькая Евдокия адресовала украинскому народу.
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