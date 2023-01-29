17-летняя дочь Оли Поляковой показала нового бойфренда и "немножко счастливую жизнь" в Лондоне

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 17-летняя Мария сейчас с младшей сестрой Алисой находится в Лондоне.

В столицу Великобритании девочки поехали учиться. Вместе с тем Мария иногда делится с подписчиками в Instagram фото, как проводит свой досуг. Недавно девушка посетила современную галерею Tate Modern в Лондоне.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В фотоблоге Полякова-младшая разместила снимки, на которых позирует на фоне разных экспонатов. В частности, Маша поделилась фото, где изображена с таинственным незнакомцем на фоне инсталляции в виде слова love – любовь. То ли это новый бойфренд девушки, то ли просто близкий друг. Впрочем, на фотографии молодые люди выглядят гармонично.

Маша Полякова с вероятным бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также под фото Полякова оставила пост, в котором ответила хейтерам, обвиняющим ее в том, что она постит фото своей счастливой жизни в такое непростое для Украины время:

"Многие люди отвечают на мои посты или сторис в соцсетях, что лучше бы я выкладывала только в поддержку нашей страны. Моя немножко счастливая жизнь никому не интересна. Но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой), они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица, ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в Интернете как плохо, очень убивает боевой дух. Итак, давайте каждый из нас будет дарить хотя бы маленькую улыбку нашим лучшим защитникам. Слава ВСУ! Слава Украине", — написала Маша.

Напомним, что ранее Маша Полякова признавалась, что в Лондоне овладела таро. Девушка вместе со звездной мамой уже успела нагадать, вернется ли Винник в Украину и выйдет ли Никитюк замуж в этом году.

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