17-летняя дочь Оли Поляковой полизала пирожное в виде полового мужского органа

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария озадачила поклонников контентом.

На странице в Instagram 17-летняя Мария разместила довольно смелые фотографии. Они были сделаны в одном из заведений в Лондоне. И, судя по фотографиям Марии, это заведение с сексуальным контекстом.

По крайней мере, об этом свидетельствует надпись, на фоне которой сидит Маша – "Лизни, это мое". Также девушка держит в руках пирожное в виде мужского полового органа и облизывает его.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Фото: Чем занимаются решисты в свое свободное время", – подписала кадры Маша Полякова.

Впрочем, юмор девушки поняли далеко не все пользователи. "Просто ужас, отсутствие воспитания... очень досадно, что девушки постят такие фото", "Да, рашисты это и делают, но зачем показывать на себе? Удивительно и бессмысленно!", "Это очень пошло... и это не хайп... куда смотрит отец…".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однако другие подписчики Марии поддержали ее и подчеркнули, что она имеет право делать то, что хочет: "Блин, почему комментаторы не понимают, что это прикол", "Ты просто дурачишься. А вот люди, пишущие негативные комментарии, наверняка забыли, что сами были молодые и, вероятно, не помнят, что вытворяли порой", "юмор – огонь. Людям как всегда не к чему придраться".

Напомним, что сейчас Мария Полякова находится в Лондоне, где получает образование. На днях девушка показывала, как вместе с бойфрендом впервые в жизни готовила борщ. На чужбине Мария соскучилась по украинским блюдам.

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