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17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой показала в новом клипе, как подросла

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17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой показала в новом клипе, как подросла

Полина Никитина

Полина выпустила свежее видео на трек Late Love.

Старшая дочь звездных супругов Юрия Никитина и Ольги Горбачевой Полина Никитина пошла по пути своих знаменитых родителей.

Так, девушка пробует себя в творчестве под псевдонимом Nora Polinnia. Следом за треком Gotham, в котором Полина рассказала об ужасных российских преступлениях в ее родной Украине, девушка выпустила новый трек и клип к нему Late Love.

В отличие от Gotham, в видео на песню Late Love Полина появляется лично. В свежей композиции молодая артистка делится откровениями о безответной любви из ее довоенной жизни, а также воспоминаниями о любимом Киеве.

Полина Никитина / ©
Полина Никитина

"Late Love – моя личная, интимная история. Здесь я ныряю в воспоминания и обращаюсь ко всем, кто пережил безответную любовь. А также ностальгирую по любимому Киеву, его атмосферным улочкам и ощущениям, когда слово "тишина" имело для нас исключительно буквальный смысл", – рассказала артистка.

Сейчас Полина учится в Нью-Йорке, но по ее словам, она душой находится в Украине.

Напомним, ранее Ольга Горбачева рассказывала, что ее старшая дочь Полина учится в школе в Нью-Йорке, где живет в американской семье, которая согласилась помочь и приютить украинку.

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