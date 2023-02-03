17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой показала в новом клипе, как подросла

Полина выпустила свежее видео на трек Late Love.
Старшая дочь звездных супругов Юрия Никитина и Ольги Горбачевой Полина Никитина пошла по пути своих знаменитых родителей.
Так, девушка пробует себя в творчестве под псевдонимом Nora Polinnia. Следом за треком Gotham, в котором Полина рассказала об ужасных российских преступлениях в ее родной Украине, девушка выпустила новый трек и клип к нему Late Love.
В отличие от Gotham, в видео на песню Late Love Полина появляется лично. В свежей композиции молодая артистка делится откровениями о безответной любви из ее довоенной жизни, а также воспоминаниями о любимом Киеве.
"Late Love – моя личная, интимная история. Здесь я ныряю в воспоминания и обращаюсь ко всем, кто пережил безответную любовь. А также ностальгирую по любимому Киеву, его атмосферным улочкам и ощущениям, когда слово "тишина" имело для нас исключительно буквальный смысл", – рассказала артистка.
Сейчас Полина учится в Нью-Йорке, но по ее словам, она душой находится в Украине.
Напомним, ранее Ольга Горбачева рассказывала, что ее старшая дочь Полина учится в школе в Нью-Йорке, где живет в американской семье, которая согласилась помочь и приютить украинку.
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