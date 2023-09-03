17-летняя киевлянка расплакалась прямо на сцене "Голосу країни-13"

Побороться за участие в "Голосі країни-13" пришла 17-летняя киевлянка Ольга Щербак.

Девушка восемь лет профессионально занималась акробатикой, однако мечтала стать певицей. Когда перед Ольгой предстал выбор между музыкой и спортом, она выбрала первое. Так что пришла на "Голос країни-13" воплощать свою мечту.

"Я всегда чувствовала, что моя душа лежит к музыке больше. Я всегда мечтала стать певицей. Еще с детства, возможно, лет пять мне было, я реально хотела петь. Я рвалась на сцену. Поэтому я сейчас именно здесь. Я бы хотела стать артисткой, которая будет причастна к изменениям в украинской культуре и шоу-бизнесе", — поделилась Ольга.

Ольга Щербак / Фото: скриншот с видео

Участница исполнила песню Анастасии Середы и Анастасии Придиус "Люди", которую в свое время написал тренер Иван Клименко. Ольга чувственно спела трек и развернула сразу два кресла. Видеть участницу в своей команде хотели Иван Клименко и Надя Дорофеева.

"Очень тебе благодарен за выбор песни. Я ее очень быстро написал, она очень отражает мое мировоззрение, наше предназначение вообще. Мы должны служить друг другу. Мы должны отдавать больше, чем брать. Когда я слушал песню, это настолько искренне звучало, поэтому я бы с радостью хотел видеть вас в своей команде и работать с вами", – сказал Иван Клименко.

Наконец Ольга пошла именно в команду продюсера.

Кстати, когда к 17-летней девушке развернулись сразу два тренера, она не смогла сдержать слез и расплакалась прямо на сцене. Надя Дорофеева успокоила девушку и отметила, что она уже на пути к своей мечте.

Ольга Щербак / Фото: скриншот с видео

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