17-летнюю дочь Константина Меладзе экстренно госпитализировали в больницу

Девушка поделилась фотографиями из палаты.

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе 17-летнюю Лию экстренно госпитализировали в больницу.

Девушка поделилась в сторис на своей странице в Instagram кадрами из своей палаты, где она лежит на больничной койке. Но фото видно, что к ее телу присоединено большое количество проводов от аппаратов, контролирующих состояние Лии.

Дочь Константина Меладзе / instagram.com/meladzeliya

Она также отметила, что самое страшное уже позади, и поблагодарила за поддержку.

"Сейчас только поесть и посмотреть" Супербабушку ", — написала Лия.

При этом девушка не рассказала, что стало причиной госпитализации.

Дочь Константина Меладзе в больнице / instagram.com/meladzeliya

Отметим, Лия — это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.

Напомним, что сейчас Константин Меладзе живет с Верой Брежневой. Пара обручилась в Италии в 2015 году. Влюбленные объединили себя узами брака в Форте-дей-Марми.

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