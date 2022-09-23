18-летний сын Илона Маска сменил пол и впервые появился на людях в виде женщины

Один из сыновей основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Ксавье воплотил давнюю мечту в жизнь и сменил пол.

18-летний сын основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Ксавье Александр Маск добился того, к чему так долго стремился.

Парень сменил пол и отказался от фамилии своего знаменитого отца. Теперь Ксавье трансгендерная женщина по имени Вивьен Джена Уилсон.

На днях Вивьен в ее новом теле попала в объективы папарацци в Санта-Монике, куда приехала на Tesla. Для прогулки дочь Маска выбрала стиль кэжуал – коричневую футболку с желтым узором, черные спортивные штаны и кроссовки.

Отметим, что в июне стало известно, что Вивиан официально взяла девичью фамилию своей матери, Джастин Уилсон, и что она также получила разрешение на смену имени и отчества Высшим судом округа Лос-Анджелес, пишет DailyMail.

Вивиан родилась биологическим мужчиной, однако в апреле она подала необходимые документы на изменение своего пола и имени с Ксавье Александр Маск на Вивиан Дженна Уилсон.

В документах она указала, что переход был мотивирован тем, что "она больше не живет со своим биологическим отцом и не желает быть связанной с ним никоим образом".

Илон Маск с эксдружиной Джастин и их сыновьями — Ксавье в голубой футболке / Фото: Getty Images

Отметим, что Ксавье – один из пары близнецов Илона Маска от первой жены, канадской писательницы Джастин Уилсон. Пара была вместе с 2000 по 2008 год. Кроме близнецов Ксавье и Грифина, у экс-супругов также есть тройняшки Кай, Саксон, Дамиан. У бывших влюбленных также был сын Невада – их первенец, скончавшийся через 10 недель после рождения.

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