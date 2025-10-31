18-летний сын Марички Падалко вступил в ряды ВСУ: что известно о юноше

Маричка Падалко с сыном / © facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

18-летний Михаил Соболев, сын украинской телеведущей Марички Падалко и политика Егора Соболева, официально стал военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил его отец Егор Соболев в своем Facebook. Политик рассказал, что сын еще с юного возраста проявлял большой интерес к военному делу. Более того, парень немного изменил свой любимый род деятельности после начала полномасштабного вторжения.

"Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18. Когда началось вторжение, было 14. Он жил футболом и историей. В 15 сын оставил свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михины тренировки переместились в леса — на военные тренировки для молодежи", — вспомнил Соболев.

Сын Марички Падалко и Егора Соболева / © instagram.com/marichkapadalko

По словам отца, Михаил постепенно изменил свои жизненные приоритеты. В 16 лет он отказался от идеи поступать на исторический факультет и начал активно изучать математику и физику. Политик отметил, что уже в 17 лет их сын подарил подразделению Соболева собственноручно собранный дрон. Также парень тогда поступил в Киево-Могилянскую академию на только что открытую специальность "Робототехника".

На 18-й день рождения Михаил попросил мобилизовать его в подразделение отца, но тогда Соболев посоветовал ему продолжить обучение и работать над разработкой дронов. Но Михаил все же решил действовать самостоятельно.

"Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Я пять месяцев пытался узнать, что происходит в его жизни, получая односложные ответы, что все хорошо. Месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и совершил уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт", — рассказал отец.

В итоге парень присоединился к одному из полков Сил беспилотных систем ВСУ. Егор Соболев признался, что гордится сыном, но не скрывает, насколько это волнующий опыт для их семьи.

"Горжусь, молюсь, думаю, как тяжело Маричке Падалко, которой теперь приходится переживать за двоих", — добавил он.

Сын Марички Падалко и Егора Соболева

Сама Маричка Падалко также прокомментировала решение сына в своем Instagram. Ведущая рассказала, что понимала возможность такого шага, но до последнего надеялась, что война завершится к моменту, когда Михаилу исполнится 18.

"Наш сын уже неделю, как принял присягу на верность украинскому народу, подписав контракт с ВСУ. С самого начала войны я знала, что это может произойти, но все надеялась, что к тому моменту, как ему будет 18, война закончится, и в этом не будет потребности. Потребность не только не исчезла, потребность в людях только увеличилась", — поделилась Падалко.

Дети Марички Падалко / © facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Телеведущая также призналась, что переживает гораздо сильнее, чем раньше, ведь теперь ее сын на передовой. Журналистка отметила, что Михаил — настоящий патриот, и она этим изрядно гордится.

"Миха считал, что "Украина начинается с меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Черноволу. Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому моя поддержка всем украинским мамам", — написала она.

К слову, в январе 2024 года украинская журналистка и телеведущая Маричка Падалко рассказывала, что ее сын Михаил мечтает стать военным и присоединиться к рядам ВСУ. Тогда родителям удалось убедить парня не спешить с решением и сначала получить высшее образование.

Впоследствии Михаил начал активно осваивать военные навыки — он ездил вместе с отцом, Егором Соболевым, на Запорожское направление, где помогал в работе с беспилотниками. Там юноша имел возможность тренироваться и участвовать в подготовке дронов, что стало важным шагом на его пути к службе.

Напомним, недавно известного актера и ведущего Виталия Теплюка мобилизовали в ряды ВСУ. Артист поделился новостью с подписчиками и обратился к ним с искренней просьбой, рассказав о своих эмоциях перед новым этапом в жизни.