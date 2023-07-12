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18-летний сын Виктории Бекхэм похвастался новенькой необычной татуировкой на руке

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
877
Время на прочтение
1 мин
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18-летний сын Виктории Бекхэм похвастался новенькой необычной татуировкой на руке

Круз Бекхэм / Фото: instagram.com/cruzbeckham

У тату Круза символическое значение.

Сын дизанейра Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида - Круз - похвастался новенькой татуировкой.

Как показал 18-летний парень в Instagram-stories, тату он сделал на руке. Круз опубликовал черно-белое фото, где на его теле красуется виниловый проигрыватель с пластинкой.

Тату Круза Бекхема / © instagram.com/cruzbeckham
Тату Круза Бекхема / Фото: instagram.com/cruzbeckham
Крузу Бекхэму набивают тату / © instagram.com/cruzbeckham
Крузу Бекхэму набивают тату / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Татуировка для сына Виктории имеет особое значение. Ранее Круз опубликовал фотографии, где он запечатлен в студии звукозаписи. Там юноша записывал композицию. Вполне вероятно, что Бекхэм-младший решил пойти по стопам звездной мамы и посвятить себя музыке.

Круз Бекхэм записывает песню / © instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхэм записывает песню / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Отметим, у каждого из членов семейства Бекхэмов есть много татуировок на теле. Недавно споры возникли вокруг 12-летней дочери Виктории и Дэвида - Харпер. Девочка засветила черно-белое изображение маленькой бабочки на теле в неожиданном месте. Однако мнения пользователей Сети разделились. Одни осудили Дэвида и Викторию за то, что разрешить 12-летней дочери набить татуировку, другие же встали на защиту, утверждая, что это лишь временное тату, которое вскоре смоется водой.

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Дата публикации
Просмотры
877
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