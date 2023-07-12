18-летний сын Виктории Бекхэм похвастался новенькой необычной татуировкой на руке

Сын дизанейра Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида - Круз - похвастался новенькой татуировкой.

Как показал 18-летний парень в Instagram-stories, тату он сделал на руке. Круз опубликовал черно-белое фото, где на его теле красуется виниловый проигрыватель с пластинкой.

Тату Круза Бекхема / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Крузу Бекхэму набивают тату / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Татуировка для сына Виктории имеет особое значение. Ранее Круз опубликовал фотографии, где он запечатлен в студии звукозаписи. Там юноша записывал композицию. Вполне вероятно, что Бекхэм-младший решил пойти по стопам звездной мамы и посвятить себя музыке.

Круз Бекхэм записывает песню / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Отметим, у каждого из членов семейства Бекхэмов есть много татуировок на теле. Недавно споры возникли вокруг 12-летней дочери Виктории и Дэвида - Харпер. Девочка засветила черно-белое изображение маленькой бабочки на теле в неожиданном месте. Однако мнения пользователей Сети разделились. Одни осудили Дэвида и Викторию за то, что разрешить 12-летней дочери набить татуировку, другие же встали на защиту, утверждая, что это лишь временное тату, которое вскоре смоется водой.

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