18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила образ и ошеломила сходством с мамой

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Реклама

Дочь известных голливудскых экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила стиль и стала еще больше похожа на звездную маму-актрису.

18-летняя Шайло почти не появляется на публике, однако папарацци Daily Mail удалось ее застать. Девушка уже много лет занимается танцами, так что не удивительно, что заметили ее именно у танцевальной студии. Как обнаружили журналисты, Шайло сменило образ. В частности, девушка отрастила волосы, которые раньше коротко состригали. Для занятий с танцев дочь Джоли и Питта заплела два колоска. К слову, Шайло сделала практически такую же прическу, которая была у ее мамы-актрисы, когда та играла роль Лары Крофт в одноименном фильме о расхитительнице гробниц.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта / © Associated Press

Шайло была одета в черные брюки и худи того же цвета, а образ она дополнила удобными кроссовками. Девушка весело общалась со своими приятелями. Папарацци Daily Mail сделали несколько фото и сравнили их с архивными снимками Анджелины Джоли, чтобы продемонстрировать просто невероятное сходство мамы с дочерью.

Реклама

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые в конце прошлого года окончательно финализировали развод, являются родителями трех биологических детей — дочери Шайло и двойняшек Нокса и Вивьен. Также бывшие супруги воспитывают усыновленных сыновей и дочь — Медокса, Пакса и Захару.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Напомним, недавно Анджелина Джоли растрогала сюрпризом маленькую украинку, которая получила ранения во время вражеских обстрелов. Актриса осуществила мечту 14-летней девочки.