18-летняя дочь Беллуччи и Касселя ошеломила красотой на страницах известного глянца

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева – продолжает активно развивать модельную карьеру.

Юная знаменитость уже успела принять участие в показах известных брендов, а также украсить обложки популярных мировых глянцев. В этот раз Дева позировала для страниц французской версии журнала Vogue.

На фото модель позировала в разных изысканных образах. Знаменитость выбрала всевозможные платья – и закрытые, и открытые.

Свои черные роскошные волосы Дева распустила, а образы она дополнила либо ярким, либо сдержанным макияжем.

На всех снимках дочь Беллуччи и Касселя предстала с загадочным выражением лица.

Напомним, недавно Дева шокировала своим поведением. Девушка связалась с компанией российских моделей, с которыми устроила вечеринку. На пати Дева не отказывала себе в алкогольных напитках и была не прочь покурить косяк. Более того, вместе с россиянами дочь Беллуччи устроила фотосет в шапке с советской символикой.

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