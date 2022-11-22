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18-летняя дочь Беллуччи и Касселя ошеломила красотой на страницах известного глянца

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2775
Время на прочтение
1 мин
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18-летняя дочь Беллуччи и Касселя ошеломила красотой на страницах известного глянца

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Дева Кассель снялась для французской версии известного глянца Vogue.

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана КасселяДева – продолжает активно развивать модельную карьеру.

Юная знаменитость уже успела принять участие в показах известных брендов, а также украсить обложки популярных мировых глянцев. В этот раз Дева позировала для страниц французской версии журнала Vogue.

На фото модель позировала в разных изысканных образах. Знаменитость выбрала всевозможные платья – и закрытые, и открытые.

Свои черные роскошные волосы Дева распустила, а образы она дополнила либо ярким, либо сдержанным макияжем.

На всех снимках дочь Беллуччи и Касселя предстала с загадочным выражением лица.

Напомним, недавно Дева шокировала своим поведением. Девушка связалась с компанией российских моделей, с которыми устроила вечеринку. На пати Дева не отказывала себе в алкогольных напитках и была не прочь покурить косяк. Более того, вместе с россиянами дочь Беллуччи устроила фотосет в шапке с советской символикой.

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Дата публикации
Просмотры
2775
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