18-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась без белья и показала небритые подмышки

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель уверенно наступает на пятки своей знаменитой маме.

Девушка делает успешную карьеру в модельном бизнесе и часто радует поклонников красивыми фотосессиями. В этот раз 18-летняя Дева нарушила традицию и приняла участие в довольно провокационных съемках.

Модель предстала в объективе фотографа Nicholas Fols. Во время съемок Дева позировала без нижнего белья, прикрывая обнаженную грудь руками. А также Дева присоединилась к тренду, который сейчас популярен среди звезд, быть натуральным. На одной из фотографий девушка позирует с небритыми подмышками.

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Интересно, что столь смелую фотосессию дочери оценил отец Венсан Кассель. Под постом с фотографиями в Instagram актер написал: "Devaaaaa" и оставил смайл в виде сердца. Пришлись по вкусу фотографии и нынешней жене Касселя, модели Тине Кунаки. Она разместила смайл с сердцами.

Напомним, на днях Дева Кассель также щеголяла фотосессией для одного из глянцевых изданий. На страницах журнала модель очаровала женственностью и красивой фигурой.

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