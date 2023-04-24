18-летняя дочь Беллуччи и Касселя топлес украсила обложку известного глянца

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя – модель Дева – все чаще появляется на страницах известных глянцев.

В этот раз девушка украсила обложку шведского журнала Schön! Дева снялась для майского номера глянца.

На обложке дочь Беллуччи и Касселя предстает в нежном образе. Дева изображена со сдержанным макияжем, но накрашенными красной помадой губами. Волосы модели были распущены, а вот на шее виднелось массивное колье от бренда Cartier. Для обложки Дева позировала топлес.

Отметим, 18-летняя Дева уверенно наступает на пятки звездных родителей. Хоть и не в актерской, а модельной карьере, девушка добивается немалых результатов. Дочь Беллуччи и Касселя часто появляется на страницах известных глянцев. Недавно Дева в дерзком наряде позировала для страниц британского журнала Wonderland.

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