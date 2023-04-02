18-летняя дочь Беллуччи и Касселя в кружевном нижнем белье снялась в дерзком фотосете

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Дева – поделилась результатом дерзкого фотосета, в котором она недавно снялась.

В своем Instagram модель опубликовала фото, сделанные для весеннего выпуска британского глянца Wonderland.

Дева позировала в разных откровенных образах. В частности, модель представала на снимках в кружевном разном белье, корсете и прозрачной юбке. Одежда знаменитости была от бренда Dior, а украшения – от Cartier.

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В комментариях подписчики были просто ошеломлены. Они отметили, что Дева уверенно наступает на пятки звездной маме.

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Напомним, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя не только украсила страницы глянца Wonderland, но и обложку. Ранее Дева делилась соответствующим фото.

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