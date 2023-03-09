18-летняя дочь Беллуччи и Касселя в кружевном нижнем белье украсила обложку известного глянца

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Дева – уверенно продолжает развивать модельную карьеру.

Девушка уже успела сняться для страниц многих глянцев. Недавно модель пополнила свою коллекцию. 18-летняя Дева украсила обложку весеннего выпуска известного британского журнала Wonderland.

Для фотосета дочь Моники Беллуччи выбрала черное кружевное нижнее белье, на голове у модели красовалась того же цвета фата. Девушка дополнила свой образ легким макияжем и массивными украшениями.

Напомним, в Сети довольно часто сравнивают схожесть Девы со знаменитой мамой. Поклонники отмечают, что у модели такие же глаза, как и у Моники Белуччи, форму губ и черты лица в целом.

Впрочем, фанаты не отрицают, что Дева тоже похожа на звездного отца – Венсана Касселя.

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