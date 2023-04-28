18-летняя дочь Беллуччи и Касселя в кружевном полупрозрачном платье показала стройную фигуру

18-летняя дочь известных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя – модель Дева – все чаще украшает страницы известных журналов.

В своем Instagram знаменитость показала результат очередной фотосессии для глянца. На снимках, которые опубликовала Дева, она предстает в трех образах.

На первом фото модель в черном полупрозрачном кружевном платье продемонстрировала стройную фигуру. Другой образ был более нежный, но и более откровенный. На снимке Дева предстала в топе, чулках и юбке со шлейфом. Для третьего образа модель выбрала кружевную юбку и черный топ.

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Отметим, что 18-летняя Дева Кассель снялась для страниц шведского журнала Schön! Девушка украсила майский выпуск. Ранее модель уже показывала одно фото, сделанное для глянца. На снимке Дева топлес демонстрировала массивное колье от французского ювелирного бренда Cartier.

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