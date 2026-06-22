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18-летняя дочь Дженнифер Лопес после смены пола появилась на публике: как она выглядит сейчас
Артистка вместе с Оскаром поразвлекалась на концерте Арианы Гранде.
Дочь американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес после смены пола появилась на публике.
В конце мая 18-летняя Эмма совершила каминг-аут. Она стала идентифицировать себя мужчиной, а также сменила имя и стала Оскаром. А это Дженнифер Лопес вместе с трансгендерным сыном появилась вместе на публике.
Артистка и Оскар побывали на концерте американской исполнительницы Арианы Гранде. На мероприятие Дженнифер Лопес надела светлый костюм и солнцезащитные очки. А вот Оскар позировал в черном наряде.
Отметим, Дженнифер Лопес воспитывает двойняшек, которых она родила 22 февраля 2008 года. Тогда на свет появились сын Макс и дочь Эмма, которая совершила каминг-аут и ставла Оскаром. Отец детей артистки — американский певец Марк Энтони, с которым она прожила в официальном браке 10 лет.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес приписали роман с коллегой Бреттом Голдстином. Артистка уже ответила на слухи о ее новых отношениях.