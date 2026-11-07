18-летняя дочь Джоли и Питта впервые призналась о серьезной болезни и госпитализации

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен / © Associated Press

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18-летняя Вивьен Джоли , младшая дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта , впервые откровенно рассказала о пережитом расстройстве пищевого поведения (РХП), из-за которого в начале года оказалась в больнице.

О непростом периоде в своей жизни девушка решила рассказать необычным способом – через собственную художественную выставку. Она представила серию картин, каждую из которых дополнила записями из дневника. В них Вивьен поделилась переживаниями, о которых раньше публично не говорила. В частности, описала свое эмоциональное состояние во время лечения. Тогда ей приходилось бороться не только с болезнью, но и чувством одиночества.

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"Я боролась с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали из-за этого расстройства. Я была в ярости, больна и чувствовала себя очень одинокой", - написала Вивьен в одной из записок, опубликованной Entertainment Tonight .

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Вивьен Джоли

Работы Вивьен Джоли

Работы Вивьен Джоли

В то же время пребывание в медицинском заведении оставило в памяти девушки не только болезненные воспоминания. Она призналась, что именно там встретила людей, которые помогли ей по-новому взглянуть на свою силу и уязвимость. Особое место в ее воспоминаниях заняли другие подростки, также проходили лечение.

"Я никогда так сильно не смеялась и не плакала, никогда не была такой честной и такой настоящей. Другие дети там научили меня, как быть сильной, когда ты самая слабая. Это было самое худшее и лучшее время в моей жизни, и благодаря ему я стала лучше", — поделилась дочь звезд.

Работы Вивьен Джоли

Свои переживания Вивьен также перенесла на холсты. Вместо человеческих фигур она изображала тюльпаны, а больницу символически назвала "полем тюльпанов". В одной из работ девушка оставила особо эмоциональную подпись: "Я так сильно хотела объятья, что мое тело сжималось".

Работы Вивьен Джоли

Напомним, недавно дети Джоли и Питта сменили номера, чтобы отец не нашел их. Актер придумал, как восстановить связь с ними.

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