18-летняя дочь Елены Кравец в кожаных штанах показала, как потусила с дочерью Арфуша

Мария пришла на день рождения к подруге.
Старшая дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария показала, как недавно провела время.
На странице в Instagram Мария запостила серию снимков, сделанных на дне рождения старшей дочери бизнесмена Валида Арфуша Эмили. Девушка устроила громкую вечеринку по случаю своего совершеннолетия – Эмили исполнилось 18 лет.
Одной из приглашенных была и дочь Кравец Мария. На мероприятие девушка нарядилась сдержанно, однако довольно стильно – Маша была в черных кожаных брюках с высокой талией и блестящей обтягивающей кофточке. Девушка сделала вечерний макияж, а образ дополнила изысканными украшениями.
"Вот такие красивые мы были на невероятном празднике в честь дня рождения Эми", — подписала кадры Мария.
В свою очередь, поклонники дочери Кравец завалили ее комплиментами: "какая красивая", "невероятной красоты девушка", "такая очаровательная", "фигура — огонь".
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