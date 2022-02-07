18-летняя дочь Елены Кравец в кожаных штанах показала, как потусила с дочерью Арфуша

18-летняя дочь Елены Кравец в кожаных штанах показала, как потусила с дочерью Арфуша

Мария пришла на день рождения к подруге.

Старшая дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария показала, как недавно провела время.

На странице в Instagram Мария запостила серию снимков, сделанных на дне рождения старшей дочери бизнесмена Валида Арфуша Эмили. Девушка устроила громкую вечеринку по случаю своего совершеннолетия – Эмили исполнилось 18 лет.

instagram.com/maarriill

Одной из приглашенных была и дочь Кравец Мария. На мероприятие девушка нарядилась сдержанно, однако довольно стильно – Маша была в черных кожаных брюках с высокой талией и блестящей обтягивающей кофточке. Девушка сделала вечерний макияж, а образ дополнила изысканными украшениями.

instagram.com/maarriill

"Вот такие красивые мы были на невероятном празднике в честь дня рождения Эми", — подписала кадры Мария.

Девушки собрались на день рождения дочери Арфуша (по центру справа) / instagram.com/maarriill

В свою очередь, поклонники дочери Кравец завалили ее комплиментами: "какая красивая", "невероятной красоты девушка", "такая очаровательная", "фигура — огонь".

Читайте также: