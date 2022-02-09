18-летняя дочь Елены Кравец выступила на корпоративе "Вечернего квартала"

Мария серьезно увлекается танцами.

Дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария избегает публичности и предпочитает оставаться в тени знаменитой мамы.

Впрочем, для новогоднего корпоратива "Вечернего Квартала" 18-летняя девушка сделала исключение, говорится в "Светской жизни". Так, Мария вызвалась выступить на корпоративе и станцевать. Танцы – это страсть Марии:

"Да. Она выступала. Это была ее идея. Очень многим понравилось, многие потом заходили в гримерку: "Маша – это было круто", — рассказала гордая звездная мама.

Вся в маму: как старшая дочь Елены Кравец выступила на новогоднем корпоративе "Квартала 95"

Но на вопрос, планирует ли Мария связать свое будущее с танцами, Кравец ответила:

"Я здесь сама, как говорится, немного не определилась, как говорил Ди Каприо: "Я еще не знаю, кем буду, когда вырасту". Так и я. Я еще не знаю. Пока у нее вот такая страсть. Ей нравится фристайл", – отметила Елена.

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