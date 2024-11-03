18-летняя дочь Фреймут в мини-юбке и топе с глубоким декольте превратилась в Памелу Андерсон

Старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – показала, как превратилась в американскую актрису Памелу Андерсон.

В ночь на 1 ноября почти весь мир праздновал Вечер всех святых, или как его чаще называют Хэллоуин. По традиции в это время люди переодеваются в костюмы и собирают конфеты. Хотя Хэллоуин уже прошел, однако знаменитости продолжают хвастаться своими праздничными образами.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Дочь Ольги Фреймут, которая живет в США, превратилась в Памелу Андерсон. 18-летняя Злата Митчелл повторила один из довольно дерзких образов актрисы. Девушка надела черный кожаный топ с глубоким декольте и корсетом, а также мини-юбку. Образ Злата дополнил сапогами, пальто и клатчем с блестками.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Кстати, чтобы быть более похожей на Андерсон, которая является блондинкой, Митчелл сменила прическу. Правда, на эксперимент с волосами девушка не решилась, но белый парик одела.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, недавно семья канадского певца Джастина Бибера демонстрировала оригинальный образ на Хэллоуин. Кстати, артист вместе со своей женой Хейли впервые полностью показал 3-месячного сына.

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