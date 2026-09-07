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- Гламур
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18-летняя дочь Кошевого на новом фото восхитила красотой: как выглядит Варвара после переезда в Италию
Старшая дочь Евгения Кошевого проживает за границей. Девушка получает образование в Италии.
Старшая дочь актера Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого впервые за длительное время поделилась своим новым фото.
18-летняя Варвара в основном избегает публичности. Девушка даже почти не делится своими фото в Instagram. Однако время от времени дочь Евгения Кошевого делает исключения, как на этот раз. В сторис Варвара опубликовала свое свежее фото.
Снимок был сделан в машине. Варвара как раз куда-то направлялась и заселфилась. Кадр дочь юмориста не стала подписывать. Вместо девушки это сделали подписчики, которые в комментариях засыпали ее смайликами и словами, что она очень красивая.
Кстати, сейчас Варвара Кошева проживает за границей, а именно в Италии. Дочь юмориста получает образование в Милане. Девушка учится менеджменту и режиссуре в сфере шоу-бизнеса.
Напомним, Евгений Кошевой воспитывает двух дочерей — Варвару и Серафиму. Детей юмористу родила любимая супруга Ксения, с которой он уже 19 лет в браке. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала и о других звездных парах, которые считаются самыми крепкими в украинском шоу-бизнесе.