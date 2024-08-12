18-летняя дочь Ольги Фреймут неожиданно приехала в Николаевскую область

Старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут неожиданно приехала в Николаевскую область.

Об этом 18-летняя Злата Митчелл сообщила в своем Instagram. Недавно дочь ведущей из США приехала в Украину. Сначала Злата была во Львове, потом – в Киеве, а теперь – на Николаевщине. Дочь Фреймут уже успела поделиться атмосферными кадрами из области.

Злата Митчелл в Николаевской области / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Цель своего визита в Николаевскую область Злата Митчелл не стала раскрывать. Однако вполне возможно, что она готовит социальный проект и приняла участие в съемках. К слову, на одном из кадров, которыми поделилась Злата в своем фотоблоге, был запечатлен оператор с видеокамерой. Он как раз снимал детей, пока те ему что-то рассказывали.

Злата Митчелл в Николаевской области / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, Злата Митчелл проживает в США. Однако летом она, несмотря на полномасштабное российское вторжение, приезжает в Украину. Дочь Ольги Фреймут уже почувствовала на себе ужасы войны. К слову, когда 5 августа оккупанты массированно обстреляли Киев, Злата показывала, как пряталась в укрытии. Также дочь ведущей своим подписчикам в фотоблоге рассказывала, что приходится переживать украинцам из-за страны-агрессора РФ.

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