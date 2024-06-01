18-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как отметила выпускной в США

Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – поделилась радостным событием в жизни.

Так, 18-летняя девушка окончила школу. Поэтому в мантии и шляпе с кистями похвасталась своим дипломом из школы. Для выпускного дочь ведущей выбрала длинное белое платье и высокие черные каблуки. Своим образом Злата поделилась в фотоблоге.

"Сегодня настал день выпускного. Так рада, что это закончилось. Переходим на следующий этап", - написала блогерша.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Кроме того, девушка показала, как отметила важное событие в США. В частности, вместе с друзьями Злата показалась в элитном заведении Лос-Анджелеса.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Дочь Фреймут также вспомнила все сложные испытания, которые она преодолевала за 12 лет обучения в школе, и поделилась архивным фото, на котором она идет в первый класс в Украине.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

"Пять школ, три средних школы, война, три страны, один весенний переезд и 12 лет до этого...", - рассказала Злата.

Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева также похвасталась достижением сына в Америке и показала его в мантии с дипломом в руках.

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