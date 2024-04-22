18-летняя дочь Ольги Фреймут в мини-платье блеснула пышными формами и показала, как развлекается в США

Старшая дочь ведущей посетила интересное мероприятие.
Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – порадовала поклонников новым контентом.
В частности, 18-летняя девушка показала, как развлекается в США. В своем Instagram Злата поделилась, что посетила довольно интересное мероприятие. Дочь Ольги Фреймут вместе с приятелями сходила на автомобильную гонку и наслаждалась просмотром за опасным видом спорта.
Злата Митчелл также похвасталась, какой лук выбрала на мероприятие. Девушка надела на гонку черное мини-платье. Образ Злата дополнила сапогами и украшениями. Свои волосы дочь Ольги Фреймут распустила и сделала сдержанный макияж.
Кстати, мини-платье удачно подчеркнуло пышные формы Златы и ее подтянутую фигуру. Митчелл это сама продемонстрировала, опубликовав кадры вблизи.
Напомним, недавно Злата Митчелл и сама стала владелицей новенького элитного автомобиля. Дочь Ольга Фреймут уже показывала свой внедорожник от Mercedes-Benz.
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