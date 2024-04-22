18-летняя дочь Ольги Фреймут в мини-платье блеснула пышными формами и показала, как развлекается в США

Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – порадовала поклонников новым контентом.

В частности, 18-летняя девушка показала, как развлекается в США. В своем Instagram Злата поделилась, что посетила довольно интересное мероприятие. Дочь Ольги Фреймут вместе с приятелями сходила на автомобильную гонку и наслаждалась просмотром за опасным видом спорта.

Злата Митчелл на гонках / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл также похвасталась, какой лук выбрала на мероприятие. Девушка надела на гонку черное мини-платье. Образ Злата дополнила сапогами и украшениями. Свои волосы дочь Ольги Фреймут распустила и сделала сдержанный макияж.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Кстати, мини-платье удачно подчеркнуло пышные формы Златы и ее подтянутую фигуру. Митчелл это сама продемонстрировала, опубликовав кадры вблизи.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, недавно Злата Митчелл и сама стала владелицей новенького элитного автомобиля. Дочь Ольга Фреймут уже показывала свой внедорожник от Mercedes-Benz.

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