18-летняя дочь Ольги Фреймут вернулась в Украину из США и показала, как проводит время

Старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут неожиданно показалась в Украине.

В своем фотоблоге Злата Митчелл опубликовала кадр, как едет из США на Родину. В частности, показала фото из поезда и призналась, что очень скучала по родной земле.

"Дом! Очень скучала по всем вам", — восхитила Злата.

Злата Митчелл приехала в Украину / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Блогерка также рассекретила, что прибыла во Львовскую область. Она уже успела прогуляться по окрестностям и сделать снимки на память. Так, на изображениях видны церковь и местный рынок. Во Львовской области дочь ведущей также встретилась со своей подругой.

"Воссоединение с моей лучшей подругой в моей маленькой Львовской области", – поделилась дочь знаменитости.

Злата Митчелл приехала в Украину / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл приехала в Украину / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл приехала в Украину / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

К слову, Злата Митчелл не стала рассказывать, на сколько времени она задержится в Украине. Однако, вероятно, блогерша скоро вернется к обучению в США после того, как проведет здесь зимние праздники. Это уже стало традицией для 18-летней девушки. Она ежегодно прилетает увидеться с самыми близкими и насладиться родными стенами.

Напомним, недавно из США вернулась бывшая жена Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая. Вместе с ней приехали их двое детей. Пара неожиданно воссоединилась в Украине и показала, как вместе время проводит.

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