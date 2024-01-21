18-летняя дочь Оли Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с парнем-красавцем

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – неожиданно намекнула на новые отношения.

В частности, 18-летняя девушка опубликовала в своем Instagram серию фото. На снимках Маша хвасталась своим макияжем и укладкой. На одном из кадров блогерша неожиданно засветилась с загадочным парнем-красавцем.

Но еще больше Полякова-младшая озадачила подписью. Девушка поинтересовалась у подписчиков: "Как вам наша пара?"

Маша Полякова с вероятным бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Одни фанаты Маши сразу допустили, что она закрутила новый роман. Дочь Поляковой начали поздравлять и желать им счастья. Тем временем другие подписчики блогерши были удивлены и засыпали ее вопросами, что же за парень позировал вместе с ней.

Пока что Маша не раскрывает подробностей о своей личной жизни. Ранее она встречалась почти год с бойфрендом в Лондоне, однако осенью прошлого года их отношения закончились. Дело в том, что парень использовал Марию, чтобы стать популярным.

Напомним, недавно певица Слава Каминская показалась со своим бойфрендом. Исполнительница также случайно рассекретила имя своего избранника.

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