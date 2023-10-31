18-летняя дочь Оли Поляковой показала честно фото с акне на лице и рассказала о лечении

Маша также показала, как выглядит теперь ее лицо без макияжа.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 18-летняя Мария – призналась, что страдала от акне и долгое время лечилась.

В своем Instagram блогерша рассказала, что высыпания у нее появились около 13 лет. С того времени Маша, чтобы скрыть акне, стала постоянно пользоваться косметикой и не выходила на публику без макияжа.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Немножко вам инсайта. Вот так я выгляжу без макияжа. Но я вылечила акне, теперь я хожу по улицам без мейка, а это я не делала с 13 лет", — поделилась Мария.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова-младшая призналась, что наконец-то вылечилась от акне. Правда, сейчас Маша борется с последствиями акне – постакне. Блогерша также показала, как выглядела кожа ее лица до лечения и после.

"Вот мое до. Теперь осталось постакне", — добавила Мария.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, недавно Оля Полякова откровенно рассказала о болезни своей мамы. Исполнительница призналась, что ее родной человек сейчас лечится в Англии, где врачи наконец-то смогли поставить ей диагноз.

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