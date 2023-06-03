18-летняя дочь Оли Поляковой показала нежные объятия со своим бойфрендом в романтической фотосессии

Старшая дочь певицы Оли Поляковой – Мария – наслаждается романтикой в отношениях со своим бойфрендом, которого зовут Артур.

Свои нежные чувства девушка и ее избранник показали в романтической фотосессии. Мария и Артур прогулялись по улицам Лондона под прицелом фотокамеры. Парочка не стеснялась демонстрировать нежные чувства, поцелуи и объятия.

Маша Полякова с бойфрендом

Маша Полякова с бойфрендом

Маша Полякова с бойфрендом

Кадрамы по прогулке поделился на своей странице бойфренд Поляковой-младшей. Парень показал немного бекстейджа, а также собрал фото с любимой в одно хорошее видео.

Для фотосессии с парнем Мария выбрала два образа. В первом девушка позировала в молочном платье по фигуре, стильному тренчу и черной шляпе. А второй лук Марии был более романтичным – легкое белое платье в цветочный принт, которое она дополнила черным пальто и ботинками.

Маша Полякова с бойфрендом

Маша Полякова с бойфрендом

Маша Полякова с бойфрендом

Отметим, что отношения между Марией и Артуром можно назвать достаточно серьезными. Девушка ранее рассказала о том, что уже успела представить своего парня звездной маме и познакомиться с его родителями.

Читайте также: