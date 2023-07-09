18-летняя дочь Оли Поляковой показала страстные поцелуи с любимым и дерзкое фото с непристойным жестом

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 18-летняя Мария Полякова показала, как проводит досуг со своим бойфрендом Артуром.

На странице в Instagram девушка разместила несколько снимков сделанных, судя по всему, во время недавней фотосессии пары. На кадрах Маша и Артур запечатлены во время романтического поцелуя, а также показывая на камеру средний палец.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова-младшая одета в черную шляпку и белую майку, а также пальто цвета кемел. Артур примерил черное пальто и белую рубашку.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Как известно, о романе Маши Поляковой и Артура стало известно в январе этого года. Судя по всему, молодые люди познакомились в Лондоне, где оба живут и учатся. Маша уже представила бойфренда звездной маме, и, похоже, она одобрила выбор дочери.

Напомним, на днях Маша Полякова показала сюрприз, который ей преподнес любимый. Девушка похвасталась роскошным букетом пионов от любимого, а также дерзкой открыткой, которую он ей прислал.

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