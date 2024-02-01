18-летняя дочь Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Очень сильно заболела"

Маша поделилась, что случилось и как она себя чувствует.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Юная блогерша поделилась в своем Instagram, что заболела и плохо чувствует себя. Как отметила Полякова-младшая, она подхватила вирус, поэтому сейчас лечится.
"Не смогу выйти в эфир, потому что я очень сильно заболела. Это грипп, который сейчас все подхватили. Я думаю, со мной будет все нормально, но только проснулась и все очень тяжело", — рассказала Маша.
Оля Полякова больше деталей раскрыла о состоянии здоровья дочери. По словам артистки, у Маши поднялась высокая температура. Впрочем, исполнительница заверила, что через два дня ее дочь будет чувствовать себя гораздо лучше.
"Она плохо себя чувствует, температура. Это просто вирус, все будет хорошо", — поделилась Полякова.
Кстати, певица вместе с дочерью должна была выйти в прямой эфир и провести сеанс гадания на картах Таро. Однако из-за состояния здоровья Маши это пришлось перенести на 2 февраля, пятница.
"Таро – это энергия и много разных других штук. Но в эту пятницу мы обязательно все сделаем: погадаем и промоем всем косточки. Поэтому готовьте свои вопросы", — отметила Маша.
Напомним, недавно блогерша Саша Бо жаловалась, что вместе с двухмесячной дочерью заболела. Знаменитость также рассказывала о симптомах их болезни.
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