18-летняя дочь Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Очень сильно заболела"

Маша поделилась, что случилось и как она себя чувствует.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Юная блогерша поделилась в своем Instagram, что заболела и плохо чувствует себя. Как отметила Полякова-младшая, она подхватила вирус, поэтому сейчас лечится.

"Не смогу выйти в эфир, потому что я очень сильно заболела. Это грипп, который сейчас все подхватили. Я думаю, со мной будет все нормально, но только проснулась и все очень тяжело", — рассказала Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова больше деталей раскрыла о состоянии здоровья дочери. По словам артистки, у Маши поднялась высокая температура. Впрочем, исполнительница заверила, что через два дня ее дочь будет чувствовать себя гораздо лучше.

"Она плохо себя чувствует, температура. Это просто вирус, все будет хорошо", — поделилась Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, певица вместе с дочерью должна была выйти в прямой эфир и провести сеанс гадания на картах Таро. Однако из-за состояния здоровья Маши это пришлось перенести на 2 февраля, пятница.

"Таро – это энергия и много разных других штук. Но в эту пятницу мы обязательно все сделаем: погадаем и промоем всем косточки. Поэтому готовьте свои вопросы", — отметила Маша.

Напомним, недавно блогерша Саша Бо жаловалась, что вместе с двухмесячной дочерью заболела. Знаменитость также рассказывала о симптомах их болезни.

Читайте также: