18-летняя дочь Оли Поляковой съехала от родителей и пошутила о самостоятельной жизни

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 18-летняя Мария – пообщалась с поклонниками.

В частности, в Instagram-stories юная блогерша призналась, что теперь живет сама в квартире в Киеве. Девушка съехала от родителей. Маша поделилась, что ей приходится самой готовить, а этого она делать не любит.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однако блогерша поделилась забавным лайфхаком, как обеспечить себя едой. Полякова-младшая призналась, что папа пригласил ее в ресторан. Оттуда Маша не ушла с пустыми руками. Девушка всю еду, которая осталась, упаковала себе. Как отметила блогерша, теперь ей можно некоторое время не готовить, по крайней мере, один день.

"Быть одной, это когда сейчас я живу одна и папа позвал в ресторан. Ты поела из всех тарелок, а все, что заказала себе, забрала домой. Почему? Потому что мы живем одни, готовить мы не любим, тратить средства на доставку тоже. А это будет обед, ужин и завтрак", — поделилась Мария.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, недавно стало известно, что Маша Полякова поступила на учебу в Киевскую консерваторию. Однако еще год назад она стала студенткой лондонского музыкального университета BMus. Недавно Оля Полякова ответила, до сих пор ли учится ее старшая дочь в Лондоне или уже нет.

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