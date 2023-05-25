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18-летняя дочь Оли Поляковой шокировала, что выходит замуж: "Ответила "да"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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18-летняя дочь Оли Поляковой шокировала, что выходит замуж: "Ответила "да"

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария умеет эпатировать поклонников не меньше звездной матери.

Так вот, 18-летняя Мария озадачила подписчиков своего Instagram фотографией с кольцом на безымянном пальце. В сторис Маша разместила фото, где изображена ее рука в руке ее бойфренда, а на пальце виднеется немалое кольцо с зеленым камешком. "Она ответила "да", — подписала кадр Полякова-младшая.

Мария Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также Маша рассказала, что все это произошло, когда они с избранником гуляли по городу Манчестер в Великобритании.

Мария Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Правда, только фаны хотели поздравить Машу и ее кавалера, как в следующем сторис девушка сообщила, что это была только шутка.

Мария Полякова с бойфрендом / © instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Вместе с тем Полякова-младшая рассказала, что в Манчестере посетила тату-салон. И это уже не шутки. Маша поделилась фотографией, где мастер уже набил на ее теле татуировку, правда, пока интрига, что там изображено. Но, судя по цвету краски, татуировка будет патриотической.

Мария Полякова сделала папу / © instagram.com/mashapolyakova
Мария Полякова сделала папу / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что Маша Полякова находится в Лондоне, где учится в одном из престижных музыкальных вузов Великобритании – Bmus. Там девушка познакомилась со своим парнем Артуром, с которым встречается около пяти месяцев.

Ранее Маша показывала, как любимый подготовил ей сюрприз на день рождения и увез встречать 18-летие в Париж.

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Дата публикации
Просмотры
1504
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