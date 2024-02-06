18-летняя дочь Оли Поляковой в экстравагантном платье повторила образ мамы и ошеломила сходством

Исполнительница отметила, что Маша уже наступает ей на пятки.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – повторила один из образов звездной мамы и удивила, насколько они похожи.
Маша устроила фотосет в экстравагантном розовом платье с воланами и пикантным вырезом на бедре. Блогерша сделала сдержанный макияж, а образ дополнила фуражкой.
В свое время такое же платье одевала Оля Полякова. Правда, исполнительница делала яркий макияж и дополняла образ массивными украшениями. Полякова сравнила фото со снимком дочери и отметила, что 18-летняя Маша уже наступает ей на пятки.
"Ну что, на пятки наступает новое поколение!" – прокомментировала певица.
Поклонники не обошли вниманием снимок Оли Поляковой с дочерью. Фанаты отметили, что они внешне очень похожи. Правда, некоторые отметили, что Маша не стремится полностью быть копией мамы.
- Круто, что дочь не пытается стать маминой копией при невероятном сходстве!
- Ваша дочь выглядит очень красиво и просто невероятна!
- Будет хорошая замена в будущем!
Напомним, недавно Маша Полякова жаловалась на проблемы со здоровьем. Девушка рассказывала, что плохо чувствует себя и делилась симптомами болезни.
Читайте также: