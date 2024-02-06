18-летняя дочь Оли Поляковой в экстравагантном платье повторила образ мамы и ошеломила сходством

Исполнительница отметила, что Маша уже наступает ей на пятки.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – повторила один из образов звездной мамы и удивила, насколько они похожи.

Маша устроила фотосет в экстравагантном розовом платье с воланами и пикантным вырезом на бедре. Блогерша сделала сдержанный макияж, а образ дополнила фуражкой.

В свое время такое же платье одевала Оля Полякова. Правда, исполнительница делала яркий макияж и дополняла образ массивными украшениями. Полякова сравнила фото со снимком дочери и отметила, что 18-летняя Маша уже наступает ей на пятки.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну что, на пятки наступает новое поколение!" – прокомментировала певица.

Поклонники не обошли вниманием снимок Оли Поляковой с дочерью. Фанаты отметили, что они внешне очень похожи. Правда, некоторые отметили, что Маша не стремится полностью быть копией мамы.

Круто, что дочь не пытается стать маминой копией при невероятном сходстве!

Ваша дочь выглядит очень красиво и просто невероятна!

Будет хорошая замена в будущем!

Напомним, недавно Маша Полякова жаловалась на проблемы со здоровьем. Девушка рассказывала, что плохо чувствует себя и делилась симптомами болезни.

Читайте также: