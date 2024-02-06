Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

18-летняя дочь Оли Поляковой в экстравагантном платье повторила образ мамы и ошеломила сходством

18-летняя дочь Оли Поляковой в экстравагантном платье повторила образ мамы и ошеломила сходством

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница отметила, что Маша уже наступает ей на пятки.

Старшая дочь украинской певицы Оли ПоляковойМария – повторила один из образов звездной мамы и удивила, насколько они похожи.

Маша устроила фотосет в экстравагантном розовом платье с воланами и пикантным вырезом на бедре. Блогерша сделала сдержанный макияж, а образ дополнила фуражкой.

В свое время такое же платье одевала Оля Полякова. Правда, исполнительница делала яркий макияж и дополняла образ массивными украшениями. Полякова сравнила фото со снимком дочери и отметила, что 18-летняя Маша уже наступает ей на пятки.

Оля Полякова с дочерью / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну что, на пятки наступает новое поколение!" – прокомментировала певица.

Поклонники не обошли вниманием снимок Оли Поляковой с дочерью. Фанаты отметили, что они внешне очень похожи. Правда, некоторые отметили, что Маша не стремится полностью быть копией мамы.

  • Круто, что дочь не пытается стать маминой копией при невероятном сходстве!
  • Ваша дочь выглядит очень красиво и просто невероятна!
  • Будет хорошая замена в будущем!

Напомним, недавно Маша Полякова жаловалась на проблемы со здоровьем. Девушка рассказывала, что плохо чувствует себя и делилась симптомами болезни.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация