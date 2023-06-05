18-летняя дочь Оли Поляковой в хрупком платье устроила романтический фотосет с бойфрендом

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – устроила романтический фотосет с бойфрендом Артуром.

Нежными фотографиями 18-летняя девушка поделилась в своем Instagram. Пара позировала перед камерой на улицах Великобритании. Для романтического фотосета Маша выбрала хрупкое платье в цветочный принт, а образ дополнила легким макияжем, Артур надел черные брюки и белую рубашку.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Влюбленные нежно обнимались, бегали по улицам города и корчили забавные гримасы. Подписывать фотографии Маша не стала.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

А вот поклонники в комментариях просто засыпали старшую дочь Оли Поляковой комплиментами. Фанаты отметили, что Маша и Артур красивая пара, а их фотосессия – волшебная.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша, очень красивые фото, а ты очень красиво выглядишь, а возле тебя хороший парень. Пусть тебе жизнь улыбается, будь всегда с улыбкой на лице, она у тебя очень красивая

Маша так похожа на свою маму! Лицо одно, но волосы разные!

Супер! Очень классные, счастливые и беззаботные! Пусть будет так всегда!

Напомним, отношения между Машей и Артуром начались, когда девушка поехала учиться в Великобританию. Девушка уже успела познакомить его с родителями, а возлюбленный блогерши представил ее своим родным. Влюбленные часто устраивают романтические фотосеты, ранее Полякова-младшая уже показывала счастливые кадры с Артуром.

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