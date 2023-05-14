18-летняя дочь Оли Поляковой в обтягивающем наряде показала упругие ягодицы

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария похвасталась перед подписчиками в Instagram своей красотой.

В фотоблоге 18-летняя девушка разместила снимки, сделанные в одном из заведений Лондона, где Мария живет и учится.

На фото Полякова-младшая позирует в черном обтягивающем наряде, подчеркнувшем ее фигуру. Женственности образу Марии добавили длинные распущенные волосы и красная помада. Свой "лук" дочь Поляковой дополнила серебристой подвеской.

Маша Полякова

Маша Полякова

В свою очередь, фолловеры страницы Марии отметили, что на этих снимках она похожа на свою маму, а также на персонажа из ленты "Кто подставил кролика Роджера" Джессику Рэббит: "Королева ночи", "роскошная", "Похожа здесь на Джессику Рэббит", "красивая фигура, стиль суперский", "красивая девочка" – пишут фаны в комментариях.

Напомним, недавно Маша Полякова делилась фото, сделанным в театре, из-за чего подверглась жесткой критике. В защиту девушки встала звездная мама Оля Полякова.

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