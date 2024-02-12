18-летняя дочь Оли Поляковой закрутила новый роман и призналась, живет ли вместе с бойфрендом

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – после разрыва с бойфрендом долго не была одинокой и закрутила новый роман.

Секретами из личной жизни 18-летняя блогерша поделилась на шоу "33 вопроса от Люкс ФМ". Своего возлюбленного Маша не торопится рассекречивать. Полякова-младшая лишь призналась, что с парнем вместе пока что не живет. Девушка убеждена, что это должна быть инициатива возлюбленного и он должен обеспечить их жильем.

"У меня есть молодой парень. Вместе с парнем я не живу. Он иногда может оставаться на ночь, но вместе не живем. Это моя квартира, мое пространство, если он хочет, чтобы мы вместе жили, то должен арендовать квартиру", — поделилась дочь Поляковой.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша также призналась, что лично для нее важно в отношениях. Девушка убеждена, что рядом с возлюбленным должно быть легко. Также для блогерши важно доверие и взаимопонимание.

"Для меня в отношениях важно – это легкость. Я не понимаю отношений, когда парень говорит, что ты без меня не можешь пойти, например, в клуб, тусить со своими друзьями отдельно от меня, у тебя не может быть друзей-парней. Для меня отношения – это такая зона комфорта, в которую ты можешь погрузиться и тебе будет классно", — призналась блогерша.

Напомним, недавно Маша Полякова откровенно рассказала о своем заработке. Кроме того, девушка вспомнила, какой самый дорогой подарок получала от родителей.

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