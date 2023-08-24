18-летняя дочь Оля Поляковой в пикантном купальнике посветила пышным бюстом

Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария Полякова – порадовала поклонников пикантным контентом.

В Instagram-stories 18-летняя блогерша опубликовала фото, на котором появилась в синем купальнике. Образ Мария дополнила солнцезащитными очками и браслетом на руке.

Пикантный купальник идеально подчеркнул стройную фигуру девушки. В частности, Полякова-младшая продемонстрировала пышный бюст и подтянутый живот.

Кстати, неудивительно, что купальник идеально подошел фигуре Марии, ведь его шили специально по параметрам блогерши.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Мой новый маст хев сезона. Купальник сделан по моим замерам", — поделилась Мария.

Отметим, старшая дочь Оли Поляковой учится в Великобритании. Однако пока что в университете Марии каникулы. Поэтому блогерша находится в Украине, где отдыхает от учебы.

Напомним, недавно бывшая жена Владимира Остапчука похвасталась стройной фигурой в леопардовом купальнике. Также Кристина Горняк рассекретила, что больше не одинока.

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