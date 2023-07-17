18-летняя дочь Поляковой похвасталась новым цветом волос и засветила пышный бюст в купальнике

Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария Полякова – похвасталась новым цветом волос и засветила в купальнике пышный бюст.

Как сообщила 18-летняя блогерша в Instagram-stories, она решилась на незначительные изменения во внешнем виде. Маша перекрасила волосы. Правда, дочь Поляковой осталась рыжей, однако цвет стал немного темнее. Как отметила 18-летняя девушка, ей очень нравится.

"Я просто сейчас обожаю свой новый цвет волос. Что вы о нем скажете? Он все равно рыжий, но гораздо темнее, чем у меня был раньше. Мне он так нравится, я не могу вам передать это", — поделилась с поклонниками Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также Полякова-младшая опубликовала и пикантное фото. Маша показалась в купальнике и засветила пышный бюст. Таким образом блогерша посмеялась над надоедливыми пользователями, которые начали выписывать, чтобы она лучше показала бюст, вместо новой прически.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, Маша Полякова не стесняется публиковать в фотоблоге дерзкие снимки. Недавно девушка показала страстные поцелуи с возлюбленным и продемонстрировала непристойный жест.

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