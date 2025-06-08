18-летняя дочь звезды Эдди Мерфи, от которой он отказывался, сделала каминг-аут: реакция родителей

Эдди Мерфи, Энджел Айрис Мерфи Браун

Реклама

Дочь бывшей участницы группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) и актера Эдди Мерфи совершила каминг-аут.

Так, 18-летняя Энджел Айрис Мерфи Браун, которая родилась в женском теле, заявила о себе как трансгендерном парне. В своем Instagram-профиле Энджел обновил информацию о себе, указав, что его гендер - мужчина, указав желаемые местоимения - "он/его".

Страница Энджел Айрис Мерфи Браун

Энджел Айрис Мерфи Браун

Издание The Daily Mail подтвердило это, ссылаясь на источник из окружения семьи. Инсайдер уверяет, что звездные родители подростка восприняли его позицию и не осуждают за такой выбор.

Реклама

"Это личное решение Энджела, как Мел Би, так и Эдди Мерфи полностью поддержали его", - говорится в комментарии.

Энджел Айрис Мерфи Браун

Мелани Браун, известная как Мел Би, является матерью троих детей: старшей дочери Феникс от Джимми Гулзара, Энджела - от Эдди Мерфи, и младшей - Мэдисон от Стивена Белафонте. На данный момент певица находится в отношениях с британским парикмахером Рори Макфи.

К слову, Энджел родился 3 апреля 2007 года. Его появление на свет сопровождалось публичным конфликтом между Мел Би и Эдди Мерфи относительно отцовства. После ДНК-теста актер признал ребенка, и в 2009 году было достигнуто юридическое соглашение о выплате алиментов. Сейчас Эдди Мерфи является отцом десяти детей. В 2024 году он женился на австралийской модели Пейдж Батчер - матери двух его младших детей.