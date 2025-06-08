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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1168
Время на прочтение
2 мин

18-летняя дочь звезды Эдди Мерфи, от которой он отказывался, сделала каминг-аут: реакция родителей

Подросток изменил внешность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Эдди Мерфи, Энджел Айрис Мерфи Браун

Эдди Мерфи, Энджел Айрис Мерфи Браун

Дочь бывшей участницы группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) и актера Эдди Мерфи совершила каминг-аут.

Так, 18-летняя Энджел Айрис Мерфи Браун, которая родилась в женском теле, заявила о себе как трансгендерном парне. В своем Instagram-профиле Энджел обновил информацию о себе, указав, что его гендер - мужчина, указав желаемые местоимения - "он/его".

Страница Энджел Айрис Мерфи Браун

Страница Энджел Айрис Мерфи Браун

Энджел Айрис Мерфи Браун

Энджел Айрис Мерфи Браун

Издание The Daily Mail подтвердило это, ссылаясь на источник из окружения семьи. Инсайдер уверяет, что звездные родители подростка восприняли его позицию и не осуждают за такой выбор.

"Это личное решение Энджела, как Мел Би, так и Эдди Мерфи полностью поддержали его", - говорится в комментарии.

Энджел Айрис Мерфи Браун

Энджел Айрис Мерфи Браун

Мелани Браун, известная как Мел Би, является матерью троих детей: старшей дочери Феникс от Джимми Гулзара, Энджела - от Эдди Мерфи, и младшей - Мэдисон от Стивена Белафонте. На данный момент певица находится в отношениях с британским парикмахером Рори Макфи.

К слову, Энджел родился 3 апреля 2007 года. Его появление на свет сопровождалось публичным конфликтом между Мел Би и Эдди Мерфи относительно отцовства. После ДНК-теста актер признал ребенка, и в 2009 году было достигнуто юридическое соглашение о выплате алиментов. Сейчас Эдди Мерфи является отцом десяти детей. В 2024 году он женился на австралийской модели Пейдж Батчер - матери двух его младших детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
1168
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