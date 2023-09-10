18-летняя участница "Голосу країни-13" довела до мурашек своим выступлением и развернула всех тренеров

На сцену "Голосу країни-13" первой вышла удивлять своими вокальными умениями 18-летняя Майрамик Авоям.

Девушка родом из Канева, Черкасская область. Однако она живет в Германии и работает в одной из известных сетей заведений быстрого питания. Коллеги посоветовали Майрамик пойти на "Голос країни", ведь убеждены, что вокалистка со своим талантом должна сиять на сцене.

Майрамик Авоям / Фото: скриншот с видео

"Говорят мне: "Я вот думаю, когда станешь популярной, когда ты станешь звездой, я получу билет в первый ряд?" Каждый день, когда я прихожу на работу, каждый из них вдохновляет меня. Они вдохновили меня прийти на "Голос", – поделилась Майрамик.

На сцене проекта вокалистка исполнила трек Cynthia Erivo – Stand Up. Тренеры были просто ошеломлены. Все они нажали красную кнопку. Как впоследствии признались наставники, от выступления Майрамик у них мурашки пошли по коже.

Майрамик Авоям / Фото: скриншот с видео

"У вас четыре да. Я бы очень хотела так петь, как вы. Вам нужно петь, вам нужно быть на большой сцене. Я очень хочу вам помочь с этим", — прокомментировала выступление вокалистки Дорофеева.

Наконец Майрамик выбрала своей наставницей именно Надю Дорофееву.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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