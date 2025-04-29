19-летнего рэпера из Украины задержали в Румынии и угрожают отправить в Россию: в МИД отреагировали

PŁATEK LUV

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Украинского рэпера PŁATEK LUV, он же Никита Есков, задержали в Румынии и угрожают отправить в Россию.

Произошло это в аэропорту в городе Клуж-Напока, о чем исполнитель сообщил в своем Instagram. Когда 19-летний рэпер был на паспортном контроле, его отвели на досмотр и допрос, который длился шесть часов. После этого Никите сообщили, что он не сможет покинуть аэропорт. Как оказалось, исполнитель находится в международном розыске, куда его подала страна-агрессор Россия.

"Допрос продолжался более шести часов. После этого мне сказали подождать. Через полчаса подошел офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации. Они отправили в РФ сообщение о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", - сообщил рэпер.

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Пост PŁATEK LUV

В МИД Украины отреагировали на инцидент. В комментарии Oboz.ua в Министерстве заверили, что украинское посольство в Румынии держит дело на контроле и принимает все необходимые меры для консульской защиты Никиты Еськова. Рэпера сейчас освободили из-под стражи и предоставили ему адвоката.

"По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., проживающего в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, в 2024 году страна-агрессор Россия зачислила Никиту Еськова в список террористов и экстремистов РФ.

Напомним, недавно в МИДе реагировали на заявления пропагандистов, что певица-предательница Ани Лорак получила новый украинский паспорт. В Министерстве ответили, действительно ли это так.