19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин набил тату на пол руки

Роман похвастался рисунком на теле.

Победитель вокального шоу "Голос країни-2020" Роман Сасанчин, который вскоре впервые станет отцом, удивил еще одним событием в своей жизни.

Так, 19-летний исполнитель решился сделать первую в своей жизни татуировку. О чем рассказал на странице в Instagram. Рома разместил в сторис видео тату-салона, где ему набивали рисунок. Студия расположена в городе Чортков.

Роман Сасанчин сделал тату / instagram.com/sasanchyn_official

Выбор изображения, которое Сасанчин захотел разместить на теле, не удивляет — это нотный ключ. Он занял почти пол руки молодого артиста. Интересно, что в тату-салоне Романа поддерживала его беременная невеста Иванка — она и сняла весь процесс на камеру.

Роман Сасанчин сделал тату / instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин сделал тату / instagram.com/sasanchyn_official

Напомним, в конце августа Роман Сасанчин ошеломил новостью, что впервые станет отцом. В свою очередь, девушка 19-летнего исполнителя рассекретила, когда будет рожать.

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