19-летний Роман Сасанчин впервые стал отцом и показал фото из роддома

Артист сообщил о пополнении в семье лично.
Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин поделился с поклонниками радостным известием.
19-летний артист впервые стал отцом. Так, сегодня, 30 декабря жена Романа Иванна родила ему дочь. Для пары девочка стала первенцем. О пополнении в семье новоиспеченный отец сообщил лично на странице Instagram.
Сасанчин запостил снимок, на котором изображен в палате с новорожденной дочерью на руках: "Я счастлив! Благодарю Бога за это!" – подписал Роман фотографию.
Пока подробностей артист не рассказывал. Ранее Сасанчин делился, что у них с супругой были партнерские роды. Как они прошли, наверное, Роман расскажет позже.
В свою очередь, поклонники поздравили молодого отца с рождением первенца: "Поздравляю с рождением принцессы", "поздравляем, пусть растет счастливой и здоровой", "боже, это такое счастье! пусть у вас все будет хорошо".
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